Entidad periodística de Hong Kong denuncia presión de Gobierno sobre medios independientes

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Hong Kong, 5 may (EFE).- La Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA) acusó este lunes a las autoridades locales de intensificar la presión sobre medios independientes a través de inspecciones fiscales que, según el colectivo, imponen cargas económicas y administrativas incluso «en ausencia de irregularidades».

La organización denunció que fue obligada a adelantar 730.000 dólares hongkoneses (unos 93.168 dólares estadounidenses) en impuestos este año, tras permanecer bajo revisión del Departamento de Hacienda desde noviembre de 2023, una cantidad que se suma a los 300.000 dólares hongkoneses (unos 38.280 dólares estadounidenses) ya abonados en 2025.

Según la HKJA, al menos ocho medios y una veintena de periodistas han sido objeto de revisiones fiscales por impuestos sobre salarios, beneficios o propiedades. De estos, al menos dos casos fueron cerrados sin detectarse incumplimientos, lo que, a juicio de la entidad, «evidencia el carácter gravoso de los procedimientos».

La presidenta de la HKJA, Selina Cheng, subrayó que estas revisiones «imponen un estrés indebido y castigos injustos» incluso cuando no se constatan infracciones.

Otro caso citado es el del medio Hong Kong Free Press, donde se detectó una diferencia fiscal de unos 3.000 dólares hongkoneses (382 dólares estadounidenses) en un ejercicio.

Las autoridades extrapolaron esa cantidad a seis años, imponiendo un recargo superior a 57.000 dólares hongkoneses (7.274 dólares estadounidenses), equivalente a una penalización del 135 %, pese a la cooperación del medio afectado.

La HKJA cuestionó que las inspecciones sean aleatorias y sostuvo que suponen una desviación de recursos públicos, al dirigirse a un sector con ingresos limitados.

Además, advirtió de que estas prácticas pueden tener un efecto disuasorio sobre la actividad periodística en un contexto marcado por el cierre en los últimos años de varios medios autónomos en la urbe semiautónoma.

Por su parte, el comisionado de Hacienda, Benjamin Chan, rechazó que exista un enfoque selectivo y afirmó que las revisiones se basan en riesgos de impago o evasión, sin tener en cuenta el sector o la ocupación de los contribuyentes. EFE

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