Envían a prisión en Colombia a cuatro personas acusadas de haber asesinado a un ruso

2 minutos

Bogotá, 29 dic (EFE).- Las autoridades colombianas enviaron a prisión preventiva a cuatro personas acusadas de haber asesinado en el departamento caribeño de Bolívar a un ciudadano ruso, a quien estrangularon e incineraron el pasado 2 de octubre, informó este lunes la Fiscalía General de la Nación.

«La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió en el Centro Histórico (de Cartagena de Indias, capital de Bolívar) con una persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir otro lugar. Durante el recorrido otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor», precisó la Fiscalía.

La investigación señaló que el hombre se resistió, por lo que «fue atacado con arma cortopunzante, estrangulado, su cuerpo incinerado y abandonado en una finca».

Los detenidos son Luis Alfredo Barco Chaverra, Juan David Sierra Padilla, Deivinson Blanco Barrios y Hollyfyr Cesaren Méndez, que al parecer son responsables de contactar a ciudadanos extranjeros en Cartagena de Indias, a través de aplicaciones virtuales de citas, para luego llevarlos al municipio de Turbaco, en Bolívar, para «arrebatarles las pertenencias o desocuparles las cuentas bancarias».

Según la Fiscalía, este grupo criminal, al parecer, hurtó a ciudadanos canadienses, mexicanos, brasileños y salvadoreños, por lo que un fiscal los imputó, «de acuerdo con su posible participación, por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir», todos agravados, y «ocultamiento de elementos materiales probatorios».

El único que aceptó los cargos en su contra fue Barco Chaverra y todos fueron enviados a prisión preventiva.

Durante los operativos en los que estos hombres fueron detenidos se incautaron ocho tarjetas bancarias internacionales que al parecer pertenecen a los afectados. EFE

