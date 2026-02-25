Enviado especial de la UE visita Colombia para reforzar el apoyo de Europa a la paz

2 minutos

Bogotá, 24 feb (EFE).- El enviado especial de la Unión Europea (UE) para el proceso de paz colombiano, Adrianus Koetsenruijter, inició este martes una visita oficial al país suramericano para reforzar el apoyo del bloque comunitario a la «paz territorial» y propiciar beneficios tangibles para las comunidades de las regiones.

«La paz territorial en Colombia solo será sostenible si va de la mano de una transformación profunda del campo y de los territorios históricamente relegados», expresó Koetsenruijter, citado en un comunicado de la misión de la UE en el país.

El diplomático señaló que «la participación real de mujeres y juventudes rurales es una condición indispensable» para que el acuerdo de paz que el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC firmaron en 2016 «se traduzca en cambios tangibles en la vida de las comunidades».

«Seguiremos acompañando a Colombia como socios confiables en este esfuerzo de largo plazo para consolidar la paz territorial, con regiones más conectadas, inclusivas, productivas y sostenibles», añadió.

El enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz tendrá reuniones con instituciones del Estado, autoridades judiciales, liderazgos sociales, organizaciones de la sociedad civil, comunidades rurales, firmantes del acuerdo de paz y representantes del sector productivo.

Igualmente participará en la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, sigla en inglés), que comenzó hoy en Cartagena de Indias, para dialogar sobre desarrollo rural y paz.

Koetsenruijter también visitará departamentos golpeados por el conflicto armado como Valle del Cauca, Caquetá, Meta y Putumayo para reivindicar el apoyo europeo ha contribuido al acceso y la formalización de la tierra, entre otros asuntos. EFE

