The Swiss voice in the world since 1935

Enviado especial de Xi Jinping visita a Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 2 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes en Caracas a Qiu Xiaqi, enviado especial de su homológo chino, Xi Jinping, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de «amenaza».

Maduro recibió al funcionario en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

sc/lb/lnm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR