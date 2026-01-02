Enviado especial de Xi Jinping visita a Maduro en medio de tensiones con Estados Unidos

Caracas, 2 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este lunes en Caracas a Qiu Xiaqi, enviado especial de su homológo chino, Xi Jinping, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de «amenaza».

Maduro recibió al funcionario en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

