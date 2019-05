Scientists invent laser source to detect pollution

Inventan láser para detectar polución 05 de abril de 2019 - 10:04 Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) desarrollaron una fuente compacta de láser capaz de detectar contaminantes en el aire o moléculas en la respiración. La nueva tecnología consiste en un láser con un chip fotónico de unos pocos milímetros de diámetro y la ventaja es que cabe en una pequeña maleta. La investigación fue publicada recientemente por la revista Nature Communication. Para crear el dispositivo compacto, el equipo combinó un láser de fibra disponible en el mercado con un chip micrométrico de guía de onda para generar ondas de luz en el espectro infrarrojo medio. Añadió luego un espectrómetro para demostrar el potencial de esta fuente de luz, detectando con éxito la presencia y concentración de acetileno, un gas incoloro y altamente inflamable. El espectro infrarrojo medio utilizado permite a los científicos detectar una serie de partículas en el medio ambiente, gases de efecto invernadero o incluso el aliento humano. “Este dispositivo establece un nuevo punto de referencia para la eficiencia”, dijo el investigador de la EPFL Davide Grassani. “Esta es la primera vez que alguien crea una fuente láser espectroscópica totalmente integrada. De este modo se suprime el minucioso proceso de alineación precisa de todas las piezas en un sistema láser convencional. Su descubrimiento allana el camino para las tecnologías miniaturizadas de infrarrojo medio.