España convoca a la representante de Israel tras el arresto de un activista hispanopalestino

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El gobierno español convocó el miércoles a la encargada de negocios israelí para protestar por la «inadmisible e inasumible» prolongación de la detención por parte de Israel de un activista hispanopalestino de la flotilla para Gaza, indicó el jueves la cancillería.

El jefe del gobierno Pedro Sánchez ha sido una de las voces europeas más críticas con la administración israelí de Benjamin Netanyahu por la guerra contra Hamás en Gaza, y también con los ataques israeloestadounidenses contra Irán de finales de febrero.

Esto provocó un fuerte deterioro en las relaciones con Israel, que retiró a su embajadora en Madrid en 2024, después de que España reconociera a Palestina como Estado.

Desde entonces está representado por una encargada de negocios.

El martes, un tribunal israelí decidió prolongar hasta el domingo la detención del activista hispanopalestino Saif Abu Keshek y del brasileño Thiago Ávila, ambos integrantes de la flotilla.

«Ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano», afirmó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante el Parlamento.

La flotilla estaba formada por una cincuentena de embarcaciones que pretendían, según sus organizadores, romper el bloqueo israelí del territorio palestino, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue muy restringido.

Ambos fueron detenidos el jueves pasado por el ejército israelí frente a las costas de Creta, junto a unos 175 activistas de varias nacionalidades, que fueron liberados en Grecia.

El Estado israelí acusa a Saif Abu Keshek y a Thiago Ávila de tener vínculos con Hamás, algo que ellos niegan rotundamente.

La ONG Adalah denunció que ambos han sufrido malostratos en prisión, mientras que las autoridades israelíes lo niegan.

El anuncio del ministerio se produjo el mismo día en que el Pedro Sánchez concedió una medalla honorífica a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, que ha acusado a Israel de «genocidio» en Gaza.

El líder del gobierno español entregó la Orden del Mérito Civil a Albanese «por su extenso trabajo documentando y denunciando las violaciones del derecho internacional en Gaza», indicó la presidencia en un comunicado.

Estados Unidos la ha acusado de presuntas «actividades sesgadas y maliciosas». Israel señala, de su lado, de antisemitismo a Francesca Albanese, cuya dimisión fue solicitada a principios de año por Francia y Alemania.

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