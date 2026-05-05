España cree que son insuficientes los fondos propuestos por la CE para agricultura y pesca

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Nicosia, 5 may (EFE).- Las propuestas de la Comisión Europea (CE) para la financiación de la agricultura y la pesca a partir de 2028 son para España «claramente insuficientes», dijo este martes en Nicosia el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

«Concretamente, en materia de agricultura y de pesca, las propuestas de la Comisión son claramente insuficientes», declaró Planas a EFE desde Nicosia, donde ha participado en la reunión informal de ministros europeos de Agricultura y Pesca.

Ante las negociaciones en curso para fijar el marco financiero plurianual 2028-2034, recordó que España considera necesario duplicar el presupuesto para que la Unión Europea (UE) pueda hacer frente «a todas las necesidades que tiene ante sí».

El ministro valoró positivamente que la Eurocámara propusiera la semana pasada un presupuesto específico para la PAC (Política Agraria Común) de 385.000 millones de euros, frente a los 261.000 millones planteados por la Comisión.

«Por mi parte, aplaudo la resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo, porque tanto en materia de la financiación de la PAC como de la financiación del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) está proponiendo cantidades que nos parecen mucho más razonables para lo que tenemos ante nosotros», afirmó

Más aún en el actual «contexto de la situación en Oriente Medio, que es también un elemento muy preocupante», añadió Planas aludiendo al fuerte encarecimiento de combustibles y fertilizantes a raíz de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Planas reveló que en la reunión de hoy se discutió el tema de la financiación en materia de pesca y resaltó la postura de España de exigir que el FEMPA cuente «con los fondos suficientes para hacer frente justamente a los riesgos inmediatos» que se presentan y para atender las transformaciones que tiene que llevar a cabo la sociedad.

Por otra parte, ante la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común, destacó el objetivo de desarrollar, en el marco de la Conferencia General de Pesca del Mediterráneo, una cooperación «para la conservación de los stocks pesqueros».

El trabajo conjunto debe facilitar también el desarrollo de «una pesca que es fundamental desde el punto de vista de la obtención de un alimento de primera calidad», pero también de la vida de las comunidades costeras «vinculadas de forma ecológica y social a la actividad pesquera», explicó.

También dijo esperar que, frente a los desafíos que plantea la crisis climática, «en un futuro próximo la Comisión Europea haga una propuesta en materia de un reaseguro de los sistemas nacionales de gestión de riesgos». EFE

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