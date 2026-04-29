España participa con la escultura DRAC en la Capital Mundial del Diseño 2026

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Fráncfort (Alemania), 29 abr (EFE).- España contribuye con la escultura DRAC, inspirada en Gaudí, a la Capital Mundial del Diseño, que en 2026 es Fráncfort y la región de los ríos Rin y Meno.

El Instituto Cervantes de Fráncfort acogerá del 30 de abril al 30 de octubre de 2026 en su jardín esta escultura transitable inspirada en la obra del arquitecto catalán modernista Antoni Gaudí, una iniciativa del ICEX, el Instituto Español de Comercio Exterior.

La consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell, y el director del Instituto Cervantes de Fráncfort, Ferran Ferrando Melià, van a inaugurar este miércoles por la tarde el proyecto, que ha tenido un presupuesto de 491.000 euros.

Fráncfort y la región circundante de los ríos Rin y Meno son la Capital Mundial del Diseño en 2026, un título que entrega la Organización Mundial del Diseño cada dos años.

Esta es la primera vez que Alemania recibe este reconocimiento a ciudades o regiones que combinan el diseño con cuestiones sociales, ecológicas y económicas.

El pabellón español, con una superficie de 150 m², toma como referencia el dragón (drac significa dragón en catalán) situado en la entrada del Park Güell de Barcelona y se presenta con motivo del centenario del fallecimiento de Gaudí, creador de la Sagrada Familia o la Casa Batlló, que anticipó cuestiones actuales de la arquitectura.

La estructura ha sido diseñada por el arquitecto José Ramón Tramoyeres y realizada por el diseñador y artesano Manolo García, ambos valencianos.

El proyecto se alinea con los valores de la New European Bauhaus, integrando sostenibilidad, innovación y dimensión social.

Influencia de las Fallas de Valencia

Tramoyeres dijo a EFE «que la construcción la ha realizado Manolo García, artista fallero, y ha desarrollado la superficie, que es estructural, usando la técnica de vareta, que es como se hacían las fallas tradicionales».

García tiene también gran experiencia en montaje de geometrías complejas, según Tramoyeres, fundador de ggstudio.

Los materiales que se han utilizado son la madera estructural y la cerámica para revestir.

Las empresas de cerámica con las que han colaborado son Natucer, Decocer y Cevica.

La estructura se fabricó completamente en el taller de García en Valencia , se desmontó en módulos y luego se montó en Fráncfort, añadió Tramoyeres.

Su diseño es reversible y se montará en otras ciudades europeas posteriormente. El público puede recorrer la escultura, habitarla o simplemente contemplarla.

Además, la escultura DRAC será escenario para diversas actividades culturales. Por ejemplo, durante la primavera y el verano se celebrarán tres conciertos en la escultura.

Fondos europeos para la innovación

El proyecto se ha apoyado parcialmente en los fondos europeos NextGeneration para impulsar la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización de la economía española.

«La participación en la Capital Mundial del Diseño 2026 en Fráncfort surge como una oportunidad estratégica para reforzar la relación bilateral entre España y Alemania, especialmente en un ámbito como el diseño, donde ambos países comparten una fuerte base industrial y creativa», dijo a EFE Carbonell.

Las empresas españolas que han contribuido a hacer el proyecto son: Emedec (madera), Francisco Simó pinturas (pintura), Natucer (cerámica), Decocer (cerámica), Cevica (cerámica), Ide Lightec (iluminación), Lastra & Zorrilla (textil) y Truss 30 (estructuras modulares).

La propuesta de España, según Carbonell, «plantea una nueva forma de arquitectura cultural: itinerante, flexible y sostenible».

Los módulos exteriores -las «escamas del dragón»- están fabricados en cerámica, textiles y madera, todos ellos producidos en España.

Estos elementos pueden someterse a varios ciclos de montaje y desmontaje.

«En el centro del pabellón se encuentra el diálogo con la obra de Antoni Gaudí, cuya influencia, 100 años después de su muerte, sigue definiendo e inspirando la arquitectura más allá de las fronteras de España», según Ferrando Melià.

El Instituto Cervantes presentará una exposición de proyectos de destacadas creadoras del diseño contemporáneo español: Inés Sistiaga, Eli Gutiérrez, Marta Ayala, Ingrid Picanyol, Alba Biad, Verònica Fuerte, Mirian de Miguel, Silvia Ferpal, Raquel Buj, Julia Esqué y Helena Rohner. EFE

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