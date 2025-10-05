The Swiss voice in the world since 1935
España se clasifica a octavos del Mundial sub-20 tras la victoria de Australia sobre Cuba

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción deportes, 5 oct (EFE). La selección española de fútbol se clasificó para los octavos del Mundial sub-20, que se disputa en Chile, tras la victoria (3-1) de Australia sobre Cuba.

España necesitaba ganar a Brasil y lo hizo por 1-0 con tanto de Iker Bravo, pero el triunfo de México sobre Marruecos dejaba a los españoles a la espera del resultado del encuentro entre Australia y Cuba.

La selección nacional pasa como uno de los mejores cuatro terceros de la fase de grupos.

Según informa la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la victoria de los oceánicos da matematicamente el pase a los españoles que tendrán como rival en octavos a Japón, que lidera el Grupo A, o Ucrania, primera del Grupo B, según la misma fuente. EFE

fc

