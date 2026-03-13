España y Madrid vuelven a liderar la esperanza de vida en la UE en 2024

2 minutos

Bruselas, 13 mar (EFE).- España volvió a ser en 2024 el país de la Unión Europea (UE) con mayor esperanza de vida al nacer, con un promedio vital de 84 años, y la Comunidad de Madrid repitió como la región europea con mayor longevidad media, con una cifra de 85,7 años.

España mantuvo así su dato de 2023 y volvió a encabezar la lista de países de la UE, que de media alcanzaron un máximo histórico de 81,5 años, lo que indicó un aumento de 0,1 años con respecto al año anterior, informó este viernes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, en un comunicado.

Los Estados miembros que siguieron a España en esperanza de vida al nacer fueron Suecia (83,8 años), Italia (83,7 años) y Chipre (85,5 años).

Por el contrario, entre los países de la UE con la esperanza de vida más baja se encontraron Bulgaria (75,8 años), Letonia (76,4 años) y Rumanía (76,5 años).

Madrid, la región europea con mayor promedio vital

La Comunidad de Madrid volvió a erigirse como la región de la UE con mayor esperanza de vida, con un promedio de 85,7 años, que indicó una bajada de 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2023, cuando alcanzó los 86,1 años.

A nivel regional, solo cuatro regiones alcanzaron los 85 años de promedio vital: a la Comunidad de Madrid le siguieron las regiones italianas de Trento y Bolzano/Bozen y la región de la capital sueca de Estocolmo, todas con 85 años.

Cabe destacar que, tras estas regiones, se situaron Castilla y León (84,8 años), País Vasco y Navarra (ambas con 84,7).

Recuperación tras la pandemia y 5 años más de esperanza en mujeres

En términos evolutivos, la esperanza europea disminuyó en 2020 (80,4 años) y 2021 (80,1 años) debido a la pandemia de COVID-19, pero desde entonces se ha recuperado y alcanza ya valores superiores a los de 2019 (81,3 años).

Además, la esperanza de vida para las mujeres en la UE alcanzó los 84,1 años (un aumento de 0,1 años en comparación con 2023), mientras que para los hombres fue de 78,9 años (+0,2 años). Esto indica que se espera que las mujeres vivan 5,2 años más que los hombres en la UE, una cifra similar a la de España, cuya brecha fue de 5,1 años.

Precisamente la esperanza de vida en mujeres fue la que impulsó el dato total de España: las mujeres españolas registraron el dato femenino más alto de la UE (86,5 años), mientras que los hombres españoles (81,4 años) registraron una cifra inferior a la de suecos, italianos y chipriotas, e igualado al de irlandeses. EFE

