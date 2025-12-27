The Swiss voice in the world since 1935
Estados Unidos celebra el acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 27 dic (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó este sábado a Camboya y Tailandia por el acuerdo para un alto el fuego en su frontera para poner fin a los enfrentamientos que han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados y les exhortó a cumplir «de inmediato» con lo dispuesto.

«Instamos a Camboya y Tailandia a que cumplan de inmediato este compromiso e implementen plenamente los términos de los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur», indicó Rubio en un comunicado.

Estados Unidos se unió así a otros países que han celebrado el anuncio de Camboya y Tailandia sobre el logro de un alto el fuego que pone fin a las hostilidades en su frontera.

Los jefes de Defensa de Tailandia y Camboya firmaron este sábado un acuerdo de cese al fuego con efecto inmediato en la frontera común, donde los enfrentamientos militares que arrancaron el 7 de diciembre han dejado un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.

Ambos Ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes que han sido el escenario de la histórica disputa territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.EFE

rh/vh

