Estudiantes brasileños protestan en apoyo a la Flotilla y piden a Lula romper con Israel

2 minutos

Brasilia, 2 oct (EFE).- Un grupo de estudiantes brasileños se manifestó este jueves en Brasilia para apoyar a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel y pedir al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que rompa relaciones con el Estado judío.

La protesta, promovida por la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, se celebró frente al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

«Queremos que el Gobierno brasileño actúe con altura de miras para proteger a los brasileños y a todos los que fueron detenidos de forma ilegal y que rompa relaciones con el Estado terrorista de Israel», exigió André Doz Carvalho, estudiante de Historia de 24 años.

Los manifestantes acusaron al Gobierno de Benjamin Netanyahu de «raptar» y «secuestrar» en aguas internacionales a los activistas de la flotilla, que se dirigía a la devastada Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Las autoridades israelíes interceptaron el miércoles a las embarcaciones de la flotilla. Según datos oficiales, de los 500 integrantes del movimiento, 443, más del 90 %, fueron detenidos.

La primera secretaria del Sindicato Nacional de los Docentes de Instituciones de Educación Superior, Jaqueline Lima, denunció el «genocidio» contra la población palestina y apoyó la petición para que Lula corte definitivamente relaciones diplomáticas con Israel.

«Y además de cortar relaciones, tenemos que identificar todas las empresas que hoy, directa o indirectamente, pueden estar contribuyendo con el genocidio de Israel», añadió.

Este jueves también se esperan otras concentraciones en centros universitarios de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.

El Gobierno brasileño deploró en una nota la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla, pues a su juicio «viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica».

Lula se ha referido en repetidas ocasiones a los bombardeos y a la ocupación de Gaza como un «genocidio» contra la población palestina, a lo que Israel respondió declarándolo «persona non grata», lo que ha llevado a mínimos la relación bilateral. EFE

