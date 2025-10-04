Eurodiputada francesa de la Flotilla detenida en Israel se pone en huelga de hambre

París, 4 oct (EFE).- La eurodiputada francesa Emma Fourreau, que viajaba a bordo de una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, se mantiene en huelga de hambre en Israel, donde permanece detenida, informaron este sábado medios locales.

Fourreau es militante del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI) y navegaba a bordo del Alma.

Su equipo utilizó sus perfiles en las redes sociales este viernes 3 de octubre para anunciar que la eurodiputada había iniciado una huelga de hambre.

«Emma fue secuestrada ilegalmente por el ejército israelí en aguas internacionales. En respuesta, ha iniciado una huelga de hambre en solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, al que tiene hambriento Israel», detalla el mensaje.

No es la única participante de la Flotilla Global Sumud que ha tomado este tipo de medidas, ya que este sábado se difundió una iniciativa similar por parte que los belgas Alexis Deswaef, abogado y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y la activista bruselense Latifa Gharbaoui.

Este sábado, varios cientos de personas se manifestaron en París para protestar por la intercepción de la Flotilla por parte de Israel y en solidaridad con el pueblo de Gaza. EFE

