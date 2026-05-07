Euskadi busca un espacio propio en la Bienal de Venecia para 2028

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Venecia, 7 may (EFE).- La vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, anunció este jueves el objetivo del Gobierno Vasco de contar con un espacio propio en la Bienal de Venecia a partir de 2028 durante un acto institucional en la Escuela Grande San Juan Evangelista en Venecia (norte de Italia).

«Queremos avanzar. Dar un paso más. Y consolidar nuestra presencia en Venecia. Estamos trabajando para que Euskadi tenga un espacio propio en la Bienal a partir de 2028», afirmó la vicelehendakari.

Bengoetxea subrayó que el propósito de esta iniciativa es «proyectar de forma continuada la creación artística vasca en este escaparate internacional».

La consejera reivindicó la cultura como una «herramienta de libertad» y defensa de los valores democráticos al conmemorar el 50 aniversario de la histórica participación de artistas vascos en la edición de 1976.

En su intervención, Bengoetxea realizó un recorrido histórico que conectó la creación del primer Gobierno Vasco en 1936, bajo el mando de José Antonio Agirre, con el hito de 1976 y la actual proyección global de la cultura vasca.

Recordó que, hace cinco décadas, en plena transición tras la dictadura de Francisco Franco, creadores vascos llevaron a Venecia la «voz de un pueblo» e hicieron visible la ikurriña (la bandera oficial vasca), que en aquel momento estaba prohibida en España.

Al acto asistieron figuras destacadas del ecosistema cultural vasco, como las directoras del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz; del Museo Artium, Beatriz Herráez; y de Tabakalera, Edurne Ormazabal.

También estuvieron presentes familiares de los artistas que protagonizaron la muestra de 1976, como los de Néstor Basterretxea, junto a representantes diplomáticos de Italia, México, Portugal, Ucrania y Guatemala.

La jornada vasca en Venecia continúa con un acto académico en la Universidad Ca’ Foscari y una muestra artística en el Palazzo Contarini que busca consolidar el diálogo entre la vanguardia histórica y la creación contemporánea de Euskadi. EFE

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