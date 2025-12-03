Eva Kaili cree que Bruselas no «es segura para los italianos» tras el arresto de Mogherini

Roma, 3 dic (EFE).- La exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kailí, implicada en 2022 por una trama de supuestos sobornos de Catar y Marruecos, ha denunciado que Bruselas «no es un lugar seguro para los italianos», tras la reciente imputación de quien fuera jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y otras dos personas.

«Bélgica no es un lugar seguro ni para la política ni para los italianos. Hay una investigación basada simplemente en hipótesis», ha asegurado la política socialdemócrata griega en declaraciones al diario La Stampa publicadas este miércoles.

Kaili se vio implicada en 2022 en un escándalo de corrupción bautizado como ‘Catargate’ junto a su pareja Francesco Giorgi, los eurodiputados Andrea Cozzolino y Marc Tarabella y el exparlamentario comunitario Pier Antonio Panzeri, un caso que sigue en fase de instrucción.

Ahora, las autoridades belgas han vuelto a poner el foco en los italianos y han imputado a Mogherini, ex alta representante de Política Exterior de la Unión Europea (2014-2019), ex ministra de Exteriores de Matteo Renzi (2014) y actual rectora del Colegio de Europa.

Con ella, también han sido detenidos el diplomático Stefano Sannino, exsecretario del Servicio Europeo de Acción Exterior, y el directivo italo-belga del Colegio de Europa, Cesare Zegretti.

La Fiscalía Europea contra el Fraude les acusa de un supuesto fraude en contratación pública y otros delitos relacionados con la formación financiada por la Unión Europea para jóvenes diplomáticos.

Kaili ha considerado su propia imputación como «una violación total del Estado de derecho» y ha expresado su sorpresa por la reciente imputación de Mogherini.

«Estoy estupefacta. Lo repito: aquel no es un país seguro para las instituciones. Me parece una operación diseñada contra Italia, capaz de destruir carreras políticas y crear interferencias antes que las pruebas, violando completamente el secreto en la investigación», denunció. EFE

