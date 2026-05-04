Expertos consultados por el BCE suben mucho sus pronósticos de inflación en 2026

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Fráncfort (Alemania), 4 may (EFE) .- Expertos en previsiones económicas consultados por el Banco Central Europeo (BCE) han subido mucho sus pronósticos de inflación general para este año, hasta el 2,7 %, desde el 1,8 % de la encuesta anterior, debido al impacto del encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio.

El BCE informó este lunes de que los expertos en previsiones que ha consultado en el segundo trimestre prevén una inflación general en la eurozona del 2,7 % en 2026 (1,8 % en la encuesta realizada en el primer trimestre), del 2,1 % en 2027 ( 2 %) y del 2 % en 2028 (2,1 %).

Asimismo prevén una inflación general media del 2 % a largo plazo, que se refiere al 2030 (sin cambios respecto a la encuesta anterior).

Los expertos consultados por el BCE en el segundo trimestre también suben, aunque menos, sus pronósticos de inflación subyacente, que descuenta la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco porque son más volátiles.

Los expertos prevén una inflación subyacente del 2,2 % en 2026 y en 2027, del 2,1 % en 2028 y del 2 % a largo plazo (anteriormente habían pronosticado un 2 % todos los años).

Asimismo, los expertos en pronósticos consultados por el BCE revisan a la baja sus pronósticos de crecimiento para este año y el próximo por el impacto del encarecimiento de la energía.

Ahora prevén un crecimiento del 1 % en 2026 (1,2 % en la encuesta anterior), del 1,3 % en 2027 (1,4 %) y del 1,3 % en 2028 y a largo plazo (sin variación).

Los expertos mantienen sus pronósticos de desempleo hasta el 2030 y prevén que la zona del euro tendrá una tasa de desempleo del 6,3 % en 2026, del 6,2 % en 2027 y del 6,1 % en 2028 y en 2030.

Además, los expertos consultados por el BCE revisan al alza sus pronósticos de crecimiento salarial.

Ahora prevén un crecimiento salarial en la zona del euro del 3,3 % en 2026 (3 % en la encuesta anterior), del 3,1 % en 2027 (2,9 %), del 2,9 % en 2028 (2,8 %) y del 2,8 % en 2030 (sin cambios).

El BCE condujo la encuesta entre el 31 de marzo y el 8 de abril de este año y recibió 56 respuestas de expertos de instituciones financieras y no financieras de Europa. EFE

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