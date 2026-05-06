Expertos ven riesgos en una eventual concentración aérea entre Volaris y Viva Aerobus

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Ciudad de México, 6 may (EFE).- Una eventual fusión entre Volaris y Viva podría enfrentar un proceso complejo ante autoridades mexicanas y generar riesgos para los consumidores en rutas domésticas, advirtieron este miércoles expertos en regulación y competencia económica.

Durante la presentación del estudio ‘Eficiencia de Capital y Riesgo: Comparación Sectorial de Aeropuertos y Aerolíneas en México’, especialistas de Games Economics, señalaron que la posible concentración entre ambas aerolíneas tendría que realizarse con cuidado y ruta por ruta, debido a que los mercados aéreos no se comportan como un solo mercado nacional.

Rubén Guerrero, consultor de Games, recordó que el caso se analiza actualmente en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y consideró que la deliberación de esta fusión podría “tomar un tiempo para ver si se permite o no”.

“En términos de competencia, sí se generaría un grupo que en algunas rutas puede alcanzar una participación de mercado muy grande y que tal vez pueda concluir que podría afectar a los consumidores», dijo.

De acuerdo con su análisis, el universo a revisar alcanzaría a casi 200 rutas en las que participan estas empresas y advirtió que, en cerca del 40 % de las rutas domésticas donde coinciden, podrían quedar como los únicos operadores relevantes si se integraran bajo un mismo grupo.

Los expertos señalaron que, en términos agregados, ambas compañías representarían alrededor del 70 % del mercado, aunque insistieron en que la clave regulatoria no está solo en la participación global, sino en los efectos específicos por ruta y en las alternativas reales para los pasajeros.

Alexander Elbittar, director de Games y profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, detalló que las compañías podrían mantener dos marcas separadas bajo un mismo grupo o tenedora y que los posibles remedios y las condiciones definitivas dependerían del análisis de la autoridad.

Añadió que, en este tipo de operaciones, las autoridades pueden valorar remedios estructurales, como desprenderse de activos o rutas, o medidas de comportamiento, como compromisos para operar de determinada manera.

Sin embargo, el también asesor no gubernamental de la CNA advirtió que los reguladores suelen ser renuentes a aceptar solo compromisos de conducta cuando consideran que no garantizan la preservación de la competencia.

La discusión se da en un contexto de alta volatilidad para las aerolíneas, expuestas a cambios en el precio del combustible, el tipo de cambio, la demanda y la competencia, factores que hacen más variable su rentabilidad frente a la de los aeropuertos.

Aun así, los expertos advirtieron que permitir concentraciones como respuesta a la presión financiera del sector implica costos.

“La cuestión es que en concentraciones tienes otros ‘trade-off (compensaciones)’, o sea, empiezas a dañar a los consumidores”, dijo.

Por ello, los analistas plantearon que cualquier decisión debe basarse en diagnósticos sólidos para evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado aéreo mexicano.

Las aerolíneas mexicanas de bajo costo Volaris y Viva Aerobus iniciaron en diciembre de 2025 la creación de un grupo aéreo conjunto bajo una estructura de sociedad controladora, con el objetivo de fortalecer el transporte aéreo en México y a nivel internacional.

El proceso está sujeto a los trámites regulatorios necesarios y ya ha recibido la aprobación de la mayoría de los accionistas, mientras ambas aerolíneas han afirmado que mantendrán sus marcas de forma independiente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la operación como una “alianza especial” y una inversión importante para ampliar la capacidad de las aerolíneas mexicanas, aunque subrayó que la fusión aún requiere la aprobación de la autoridad antimonopolio para garantizar que se ajuste al marco legal. EFE

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