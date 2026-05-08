Expresidente Quiroga ve «tiempo perdido» en los seis meses de Gobierno de Paz en Bolivia

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La Paz, 8 may (EFE).- El expresidente de Bolivia y líder opositor Jorge Tuto Quiroga consideró este viernes que «se perdió» tiempo en los seis meses de gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, al punto de llegar a una situación «álgida y compleja» por la acumulación de conflictos y reclamos sindicales.

Quiroga (2001-2002) declaró a los medios que «es muy claro que desde el primer día» del Gobierno de Paz, que tomó juramento el 8 de noviembre pasado, había que hacer reformas y aprobar nuevas leyes para atraer inversiones.

«En mi criterio, se perdió los seis meses de arranque del Gobierno. Tiempo perdido, no se lo recupera», sostuvo el también líder de la alianza Libre, la principal fuerza opositora en el Parlamento.

Para Quiroga, «seis meses se han ido» y actualmente el país está en una situación que «es álgida y compleja, porque se han ido acumulando indignaciones», por problemas como la mala calidad de la gasolina que ha dañado miles de vehículos, o las «reivindicaciones salariales» que reclaman los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB).

«Se han acumulado una suerte de indignaciones y reivindicaciones y se ha diferido las soluciones. Hay que ponerse manos a la obra», indico el exmandatario.

A su juicio, las demandas salariales de sindicatos de maestros o médicos «son justas reivindicaciones» al tener en cuenta que la inflación en 2025 superó el 20 % y sostuvo que «habrá que dialogar sobre ellas».

No obstante, Quiroga también consideró que «hay actitudes que ya son profundamente antidemocráticas» de sectores «que han sido salameros, serviles y obsequiosos con el Movimiento al Socialismo (MAS)», que estuvo en el poder durante los últimos veinte años.

El excandidato presidencial consideró «inaceptable» que esos sectores, «con actitud antidemocrática», pidan «que se vaya el Gobierno», e insistió en que «se ha perdido el tiempo» y «hay que recuperarlo».

Rodrigo Paz cumple este viernes seis meses de mandato, en medio de protestas lideradas por la COB, que exige la atención de varias demandas, entre ellas un aumento salarial de un 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

También una organización de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el pasado miércoles bloqueos de caminos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia de Paz.

El Gobierno convocó a un «encuentro nacional» este sábado en la ciudad central de Cochabamba para buscar consensos sobre las principales reformas que necesita el país, al que fueron invitados los parlamentarios nacionales, alcaldes, gobernadores, líderes políticos y representantes «del área social y productiva».

Quiroga confirmó su participación en el encuentro, aunque consideró que será una «cuestión simbólica» y un «punto de arranque» en el que espera que «se muestre la voluntad de trabajar para cambiar a Bolivia». EFE

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