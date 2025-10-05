The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
Exteriores israelí niega abusos a Greta Thunberg y otros activistas detenidos

2 minutos

Jerusalén, 5 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este domingo que «se respetan plenamente» los derechos legales de los activistas de la flotilla Hamás-Sumud, después de que varios de ellos denunciaran las condiciones de su detención en Israel y abusos contra la activista sueca Greta Thunberg.

«Las acusaciones sobre el maltrato a Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla Hamás-Sumud son mentiras descaradas. Todos los derechos legales de los detenidos se respetan plenamente», señaló el ministerio en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La cartera de Exteriores añadió que «la propia Greta y otros detenidos se negaron a acelerar su deportación e insistieron en prolongar su estancia bajo custodia», y subrayó que la activista sueca «no presentó ninguna queja ante las autoridades israelíes sobre las acusaciones absurdas e infundadas, porque nunca ocurrieron».

El sábado, varios activistas de la Flotilla Global Sumud deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas. Algunos afirmaron que, ante la falta de líquidos, intentaron beber agua del inodoro.

Los activistas también acusaron a las fuerzas israelíes de haber golpeado y tratado de forma degradante a Greta Thunberg, a quien supuestamente arrastraron por el suelo e intentaron obligar a besar una bandera israelí.

Los barcos de la flotilla, que transportaban ayuda humanitaria, fueron interceptados el pasado jueves y viernes por la Armada israelí en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas de la costa de Gaza, en una zona donde Israel mantiene patrullas navales, aunque sin jurisdicción legal.

El Ejército israelí justificó la operación alegando que las embarcaciones se dirigían a «una zona de combate activa».EFE

vsj/mt/amg

