Fallecidos de hantavirus no estuvieron en Uruguay en fase donde puede suceder el contagio

1 minuto

Montevideo, 7 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay confirmó que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que visitó el país antes de embarcarse y días después falleció, no estuvieron allí «en la fase donde puede suceder el contagio».

Así lo indicó este jueves la ministra de Salud Pública uruguaya, Cristina Lustemberg, en una rueda de prensa. EFE

dcf-scr/cpy