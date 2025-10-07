Falta de personal provoca retrasos en vuelos en aeropuertos de Nashville y Chicago

2 minutos

Washington, 7 oct (EFE).- La escasez de controladores de tráfico aéreo, provocada por el cierre del Gobierno federal, está generando retrasos este martes en los aeropuertos internacionales de Nashville y O’Hare, en Chicago, y se prevé el cierre de algunas torres de control.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó en un comunicado que el aeropuerto de Nashville dependerá de los sistemas de radar de la torre por “falta de personal” y que un centro remoto se hará cargo de estas rutas durante la noche.

Además, agregó que debido a los controladores que se han reportado enfermos en las últimas 48 horas, los vuelos en Chicago presentan más de 40 minutos de atraso.

El comunicado concluye pidiendo “paciencia” a pilotos y pasajeros, advirtiendo que quienes viajen en las próximas horas se encontrarán con retrasos considerables.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush, de Houston, se espera que esta noche existan órdenes de la FAA para mantener suspendidos diversos vuelos por tiempo indefinido después de las 19.00 hora local.

Estas interrupciones en el tráfico aéreo, provocadas por la escasez de personal, se deben a que los controladores han comenzado a dejar sus puestos de trabajo ante el cierre del Gobierno federal, que tiene congelados sus salarios.

La paralización del Gobierno se produce también en medio de la disputa entre demócratas y republicanos sobre Obamacare y el financiamiento del Seguro Social, lo que ha impedido aprobar un plan provisional para mantener en funcionamiento todas las agencias federales. EFE

dte/cpy