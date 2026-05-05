Felipe VI viajará a la toma de posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica

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Madrid, 5 may (EFE).- ​El rey de España, Felipe VI, viajará a Costa Rica con motivo de la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, que tendrá lugar el 8 de mayo, informó este martes el Ministerio español de Asuntos Exteriores.

Según la nota, con la presencia en estos actos, el Gobierno «refuerza los vínculos de cercanía y afinidad que unen a los pueblos español y costarricense, a la vez que transmite a la presidenta electa su disposición a seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países», que comparten el espacio común de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.​

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, una politóloga de 39 años, obtuvo el pasado 1 de febrero un contundente triunfo en la primera vuelta de las presidenciales celebradas en Costa Rica.

En 2026, Felipe VI asistió a dos tomas de posesión de jefes de Estado.

La primera, el 9 de marzo, cuando participó en Lisboa en la investidura del nuevo presidente de Portugal, António José Seguro.

Dos días después, el 11 de marzo, viajó a Santiago de Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast.

Allí, el rey mantuvo encuentros previos con el mandatario electo y con el presidente saliente, Gabriel Boric, y posteriormente acudió a la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en el Congreso Nacional chileno, en Valparaíso. EFE

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