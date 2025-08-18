The Swiss voice in the world since 1935

Filipinas alerta del creciente número de sus ciudadanos captados por centros de estafas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Manila, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Filipinas mostró este lunes su alarma al detectar un número creciente de sus ciudadanos obligados a trabajar en centros de ciberestafas en países vecinos del Sudeste Asiático, y afirmó que el número de repatriaciones de estas víctimas de trata superan ya las 600 en lo que va de año.

«Muchos de ellos han sufrido abusos y explotación, hay víctimas que denunciaron haber sido aisladas y encarceladas», dijo el subsecretario del Departamento de Trabajadores Migrantes, Jerome Alcantara, durante una rueda de prensa con motivo de la reciente repatriación de 114 filipinos de Laos, Birmania y Camboya.

Estas posibles víctimas de tráfico humano, según la Policía del archipiélalgo, fueron atraídas a los países vecinos por medio de ofertas de trabajo en internet que ofrecían lucrativos salarios, solo para acabar atrapados en centros de estafas.

La portavoz del Departamento de Exteriores filipino, Angelica Escalona, indicó por su parte que las autoridades han repatriado en lo que va de año a 629 nacionales de Camboya, Laos, Birmania y Tailandia.

Uno de los desafíos con los que se encuentran las autoridades, dijo, es detener a los traficantes que se dedican a captar a potenciales víctimas a través de las redes sociales.

La proliferación de estos centros en muchos países del Sudeste Asiático, entre ellos Camboya, se remonta a la pandemia de covid-19, cuando después de comenzar siendo casinos ligados al blanqueo de capitales durante los confinamientos pasaron al espacio digital y se dedicaron a sofisticados engaños ayudados de alta tecnología.

Sus empleados -la mayoría jóvenes extranjeros con conocimientos tecnológicos y de idiomas, según el Informe Global sobre Trata de Personas de la ONU del pasado diciembre- son forzados a engañar a terceros a veces mediante argucias amorosas o falsas promociones financieras.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas ‘online’ desde un ordenador, sufriendo una «violencia extrema», afirmó en diciembre Fabrizio Sarrica, investigador de la ONU sobre trata. EFE

daa/raa/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR