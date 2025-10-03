Filipinas continúa con las tareas de ayuda humanitaria tras el terremoto entre réplicas

(Actualiza con donaciones, restablecimiento de electricidad y posible variación en el número de víctimas)

Cebu City (Filipinas)/ Bangkok, 3 oct (EFE).- Las tareas de ayuda humanitaria continúan este viernes en el norte de la isla filipina de Cebú, cerca del epicentro del terremoto de magnitud 6,9 que golpeó el archipiélago el martes, con al menos 68 fallecidos y 366.000 afectados, si bien las autoridades contemplan que el número de víctimas puede variar.

La Cruz Roja informó en un comunicado que lo que más necesitan los afectados son agua potable, alimentos, refugio y atención médica y avisó de que las constantes réplicas del sismo siguen representando una amenaza para la seguridad y retrasando las labores de emergencia.

El terremoto tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) del martes a una profundidad de diez kilómetros y a menos de veinte kilómetros de la ciudad de Bogo, en el norte de la isla de Cebú.

Según la última actualización de cifras oficiales, el sismo deja al menos 68 muertos -en contraste con los 72 fallecidos de los que informaron el jueves- y 559 heridos, además de más de 366.000 personas afectadas, incluidas unas 77.000 desplazadas.

«Tengan en cuenta que las cifras pueden aumentar o disminuir, ya que la validación del grupo de Gestión de Muertos y Desaparecidos, liderado por el Departamento del Interior y Gobierno Local, está en curso», advirtió el oficial a cargo de la División de Comunicaciones y Defensa Civil, Diego Mariano, ante los medios sobre el terreno.

Familias enteras permanecen desde el martes a la intemperie o en tiendas de campaña improvisadas con plásticos y lonas ubicadas en los márgenes de la carretera que une Bogo y Cebu City, la capital provincial.

«Las necesidades son inmensas», dice Gwen Pang, secretaria general de la Cruz Roja Filipina, en un comunicado.

«Entendemos que las réplicas son una de las razones por las que no quieren volver a sus hogares. Estamos proporcionando tiendas de campaña y otros elementos para que tengan un lugar temporal donde quedarse», declaró la vicesecretaria del Departamento de Asistencia Social, Irene Dumlao, al canal ABS-CBN, e indicó que las autoridades pretenden establecer un punto común para todos los desplazados.

La energía ha sido restablecida en el 78,3 % del norte de la isla, según datos de las autoridades citados por la prensa local, que informa además de moratorias en pagos de vivienda pública para los afectados por el temblor, y de una donación de 1,5 millones de pesos (dólares) del Banco de Desarrollo de Filipinas al gobierno provincial de Cebú.

Alrededor de las 5:30 de hoy (21:39 GMT del jueves) una réplica de magnitud 5,3 y a 33,5 kilómetros al este de Bogo volvió a agitar la región, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los daños en infraestructuras, con al menos 11 puentes afectados, son otro de los desafíos que afrontan las tareas humanitarias para acceder a las zonas más remotas de la ínsula, mientras los equipos se afanan en recuperar el servicio eléctrico y telecomunicaciones.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica, donde cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de ellos de intensidad moderada. EFE

