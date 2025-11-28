Finlandia acentúa su recesión al caer su PIB un 0,3 % en el tercer trimestre

1 minuto

Helsinki, 28 nov (EFE).- La economía finlandesa acentuó su recesión con una caída del 0,3 % de su producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre del año, encadenando cuatro trimestres seguidos sin crecimiento, anunció este viernes la agencia nacional de estadística Tilastokeskus.

El PIB finlandés se contrajo entre julio y septiembre un 0,6 % respecto al mismo periodo de 2024, frente al crecimiento del 1,6 % registrado en el conjunto de la Unión Europea (UE), de acuerdo a los datos de la oficina europea de estadística Eurostat.

De este modo, la economía finlandesa fue la que más retrocedió en el tercer trimestre de toda la UE, superando a Lituania y Rumanía, cuyo PIB cayó un 0,2 %.

Las principales causas de este descenso fueron la caída del gasto público en consumo, que bajó un 0,2 % respecto al trimestre anterior, y de la inversión pública, que se contrajo un 4 %, según datos de Tilastokeskus.

El aumento del 2 % las exportaciones, uno de los pilares de la economía finlandesa, y el ligero incremento del consumo y la inversión privadas fueron insuficientes para contrarrestar el ahorro del sector público.

La economía finlandesa no crece desde septiembre de 2024 y acumula una caída del PIB del 0,7 % en lo que va de año, por lo que parece improbable que se cumplan las previsiones del Gobierno de cerrar 2025 con un crecimiento del 1 %.

El enfriamiento de la economía ha contribuido además al aumento de la tasa de desempleo, que creció hasta el 10,3 % en octubre, su nivel más alto en los últimos 15 años. EFE

jg/cph