Finlandia anuncia que se unirá a la coalición de drones para Ucrania

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Berlín, 30 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, anunció este jueves en declaraciones al medio «Uutissuomalainen» que su país se dispone a unirse esta primavera a la coalición de países suministradores de drones para Ucrania, liderada por Letonia.

«En cuanto a la coalición de drones, la cuestión fue evaluada el año pasado y este año. Ahora puedo anunciar que Finlandia se unirá a la coalición de drones esta primavera», aseguró.

El ministro indicó que el motivo por el que se ha tomado ahora esta decisión es que dentro del Gobierno se ha negociado destinar más recursos para el apoyo a Ucrania con drones, lo que hará posible un «incremento significativo» en este ámbito.

Además, se congratuló de que, de esta manera, las empresas finlandesas tendrán la oportunidad de participar más de cerca en el desarrollo de drones impulsado por Ucrania.

La coalición, fundada por Letonia y Reino Unido en 2024, agrupa a una veintena de países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Suecia y, fuera de nEuropa, Canadá, Australia y Turquía.

Su objetivo declarado es garantizar la superioridad de Ucrania sobre Rusia en el ámbito de los dispositivos no tripulados a través de un suministro estable de drones y promover la creación de una cadena de suministro segura para la fabricación de estos aparatos en los países occidentales. EFE

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