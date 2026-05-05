Finlandia condena invasión de su espacio aéreo de dos drones ucranianos que atacaron Rusia

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Helsinki, 5 may (EFE).- El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, condenó este martes la violación del espacio aéreo del país nórdico por parte de dos drones ucranianos extraviados durante un ataque lanzado el pasado domingo contra el puerto ruso de Primorsk, próximo a San Petersburgo.

«No permitiremos esto. (Los ucranianos) deben planificar sus operaciones de tal manera que se reduzca al mínimo el riesgo de que los drones se extravíen debido a las interferencias rusas, para evitar que ocurran este tipo de incidentes», afirmó Häkkänen a la televisión estatal YLE.

Las autoridades finlandesas detectaron el domingo dos drones que sobrevolaban su espacio aéreo cerca de la frontera suroriental con Rusia y que se dirigían hacia la región de Leningrado.

Según Häkkänen, las Fuerzas de Defensa de Finlandia desplegaron de inmediato varios cazas y helicópteros para rastrear los drones, aunque optaron por no derribarlos debido a la cercanía con la frontera rusa.

«El uso de nuestro espacio aéreo para este tipo de operaciones está totalmente prohibido. Hemos dejado muy claro al Estado ucraniano que incluso estos drones que se desvían debido a una negligencia son algo reprobable», añadió Häkkänen.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, abordó este incidente con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante un encuentro bilateral celebrado el domingo en el marco de la cumbre de la Comunidad Política Europea de Ereván (Armenia).

Según medios finlandeses, en esa reunión Zelenski prometió a Orpo que Ucrania extremará las precauciones para evitar que sus drones vuelvan a internarse en territorio finlandés.

Hace varias semanas, las autoridades del país nórdico localizaron cuatro drones ucranianos equipados con explosivos que se habían estrellado en territorio finlandés durante un ataque con este tipo de aeronaves no tripuladas contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.

El Gobierno ucraniano pidió entonces disculpas a Finlandia por estos incidentes y acusó a Moscú de desviar intencionadamente parte de estos drones hacia el país nórdico y las repúblicas bálticas.

Estos episodios llevaron al Ejecutivo finlandés a anunciar «un aumento significativo» de los fondos destinados a la defensa contra los drones durante los próximos años y a preparar la movilización de reservistas voluntarios para reforzar la vigilancia de su espacio aéreo. EFE

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