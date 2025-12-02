Finlandia recomienda a sus ciudadanos que eviten viajar a Venezuela hasta nuevo aviso

1 minuto

Helsinki, 2 dic (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Finlandia recomendó este martes a los ciudadanos del país nórdico que eviten todo tipo de viajes a Venezuela hasta nuevo aviso, debido a la «precaria situación general de seguridad» en la nación sudamericana.

«La situación política es caótica y sus efectos son ampliamente visibles. En Caracas y otras grandes ciudades pueden producirse manifestaciones políticas que pueden tornarse violentas rápidamente», señaló el ministerio en un comunicado.

«A menudo se utilizan armas y gases lacrimógenos para dispersarlas. Se deben evitar las manifestaciones, así como las grandes aglomeraciones y los desplazamientos después del anochecer», agregó.

Según el Gobierno finlandés, en los últimos meses se han producido arrestos masivos y detenciones de ciudadanos extranjeros, principalmente en Caracas.

El país nórdico no dispone de una embajada en Venezuela y la misión diplómatica más próxima está en Colombia, por lo que su capacidad de prestar asistencia consular a los finlandeses es limitada.

Finlandia se suma así a otros países europeos que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano.

Los últimos en hacerlo fueron sus vecinos nórdicos, Suecia y Noruega, países que tampoco tienen embajada en Venezuela y gestionan las relaciones diplomáticas con Caracas desde Bogotá. EFE

