Finlandia y Alemania abogan por reforzar el papel de Europa dentro de la OTAN

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Helsinki, 7 may (EFE).- Los presidentes de Finlandia, Alexander Stubb, y de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, abogaron este jueves en Helsinki por reforzar el papel de Europa dentro de la OTAN y asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa, tras el anuncio de Estados Unidos de que retirará 5.000 soldados estacionados en Alemania.

En una rueda de prensa conjunta durante la visita oficial de Steinmeier a Finlandia, Stubb señaló que EE. UU. soporta actualmente cerca del 60 % de la carga de la defensa europea y Europa el 40 % restante, pero dijo que los aliados europeos han empezado a tomar más responsabilidad y empiezan a acercarse al 50 %.

«Ahora que nos preparamos para la Cumbre de la OTAN en Ankara en julio, creo que el mensaje clave será una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte, así que estamos en proceso de fortalecer el pilar europeo de la Alianza», dijo el mandatario finlandés.

También afirmó que es importante que Europa comprenda la relevancia de Ucrania para la futura defensa del continente frente a las amenazas de Rusia y se plantee las ventajas de integrar a Kiev tanto en la Unión Europea (UE) como en la Alianza Atlántica.

«Ucrania tiene unas fuerzas armadas de 800.000 efectivos capaces de librar una guerra moderna de una manera que nosotros no podemos, así que tenemos que empezar a ver cómo podemos acercar a Ucrania no solo a la UE, sino también a la OTAN», dijo Stubb.

Agradeció los esfuerzos de Alemania por reforzar sus capacidades militares mediante el aumento del gasto en defensa y el incremento de sus fuerzas armadas y señaló que estos esfuerzos no solo están en el interés de la seguridad de Alemania, sino de toda Europa.

Steinmeier, por su parte, destacó que desde su ingreso en la OTAN en 2023 Finlandia ha asumido un papel activo en la organización y se mostró convencido de que esto fortalecerá tanto el pilar europeo de la organización como la Alianza en general.

Steinmeier resaltó la consciencia que hay en Finlandia de lo que representa la amenaza rusa y lo mucho que pueden aprender otros países europeos del país nórdico en cuando a la defensa y a la protección civil como una tarea general de sociedad.

«Sabemos que los finlandeses son conscientes de la amenaza rusa. Tenemos mucho que aprender de Finlandia en cuanto a su resilencia y a la responsabilidad que asume todos tanto en prepararse para la defensa como en la protección civil», sostuvo. EFE

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