Fiscalía acusa formalmente a dos exministros colombianos por un caso de corrupción

2 minutos

Bogotá, 30 abr (EFE).- La Fiscalía colombiana acusó formalmente este jueves a los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ese organismo acusó a Bonilla y Velasco como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Según la investigación de la Fiscalía, los exministros supuestamente convocaron reuniones, impartieron directrices e hicieron seguimientos «para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas».

El objetivo era «asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes».

Intervención de los exministros

La investigación señala que entre junio y septiembre de 2023, Velasco y Bonilla al parecer intervinieron en 78 contratos por 612.000 millones de pesos (unos 167 millones de dólares), de los cuales se concretaron siete.

Luego, entre septiembre y diciembre de ese año, Velasco y Bonilla «presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales en la UNGRD» por 86.619 millones de pesos (unos 23,6 millones de dólares).

«Estos negocios no alcanzaron a ser celebrados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional», agregó la Fiscalía.

Se les acusa además de «mediar de manera ilegal» entre noviembre de 2023 y marzo de 2024 para que un contrato por 35.000 millones de pesos (unos 9,5 millones de dólares) «fuera entregado a personas afines de un congresista», algo que finalmente no ocurrió.

Por su parte, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves en segunda instancia la medida de aseguramiento contra los dos exministros.

El escándalo de corrupción en la UNGRD, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero de 2024 y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios. EFE

jga/nvm