Fiscalía investiga causas del accidente de un tren que dejó 13 muertos en el sur de México

3 minutos

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes que mantiene abiertas diversas diligencias para esclarecer el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, que dejó 13 muertos y obligó a suspender temporalmente la circulación en la zona.

En un comunicado, la FGR detalló que, tras conocer los hechos, desplegó agentes del Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las labores periciales incluyen especialistas en fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química, seguridad industrial forense y tránsito terrestre, quienes trabajan en el sitio desde el domingo para recabar indicios y elaborar los dictámenes técnicos que permitan determinar las causas del accidente.

La Fiscalía señaló que desde el inicio se estableció coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, así como con autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Gobierno local, Protección Civil, corporaciones policiales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina.

Entre las diligencias realizadas hasta ahora se encuentran el resguardo de la zona, entrevistas a testigos y víctimas, inspecciones del lugar de los hechos y del tren involucrado, además del levantamiento de indicios materiales.

“La prioridad de la Fiscalía General de la República es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro”, subrayó la institución, que añadió que informará públicamente conforme avance la indagatoria.

Rescatan último cuerpo

Por su parte, la Secretaría de Marina informó en un comunicado que ya fueron recuperados en su totalidad los cuerpos de las personas que perdieron la vida en el accidente.

“Continúan 36 personas hospitalizadas recibiendo atención médica especializada; de igual forma ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida”, apuntó la dependencia.

El incidente ocurrió en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz.

El Corredor Interoceánico ha sido presentado por el Ejecutivo federal como una alternativa logística al Canal de Panamá y como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades.

Según la Semar, el accidente ocurrió el domingo a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda a las 09:28 hora local (15:28 GMT) sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en Oaxaca.

La Línea Z, inaugurada en 2023, va desde Veracruz (Atlántico) hacia Salina Cruz (Oaxaca) y cuenta con 212 kilómetros de extensión. EFE

csr/mjc/enb