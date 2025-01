Fiscalía pide interrogar a dirigentes del fútbol chileno por causa de casas de apuestas

3 minutos

Santiago de Chile, 7 ene (EFE).- La Fiscalía chilena ordenó este martes que la policía interrogue al presidente de la ANFP, Pablo Milad, al de Universidad de Chile, Michael Clark y otros dirigentes del fútbol local sobre vínculos contractuales con casas de apuestas, que en 2023 debieron romperse por orden gubernamental tras ser declaradas ilegales.

La medida adoptada por el Ministerio Público, en el caso de Clark, se debe a la negativa del presidente del club universitario de entregar documentos solicitados sobre los vínculos de la concesionaria Azul Azul, que administra al equipo, con la marca de apuestas Betano que fue patrocinador del equipo hasta 2023.

Clark había sido citado en julio del pasado año y no compareció, sino que envió a un representante legal quien no aportó detalles sobre los contratos firmados y excusó al presidente del club laico de quien aseguró no posee dicha información porque no fue quien suscribió los acuerdos.

La Fiscalía pretende identificar con la investigación a las personas y entidades responsables que representaban a las casas de apuestas, que firmaron alianzas con algunos clubes chilenos y con la asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y que estuvieron vigentes entre 2021 y 2023.

La pesquisa apunta a revelar posibles irregularidades en estos contratos, y partió de una querella introducida por la entidad benéfica de lotería chilena Polla, que estima que el accionar de las casas de apuestas ilegales provocó pérdidas en el mercado chileno de más de 200 millones de dólares, según reseñan medios locales.

SUMA DE CONFLICTOS

El presidente de la U. de Chile, Clark, se ha visto involucrado esta semana en otra investigación por la posible venta fraudulenta de un paquete de acciones con el cual logró el control del club, subcampeón de la liga chilena y que jugará la Copa Libertadores 2025.

La Comisión Nacional para el Mercado Financiero (CMF) indaga sobre la forma en la que el dirigente se hizo con el porcentaje de acciones que pertenecían a una administradora de fondos, de nombre Sartor AGF, y que fue intervenida por el ente regulador.

La sospecha sobre la gestión financiera de uno de los clubes más grandes del país austral se suma a la crisis que enfrenta el fútbol chileno, con la ANFP en el foco, en un año en el que organizarán junto a FIFA el Mundial Sub-20.

El ente rector del fútbol chileno actualmente enfrenta el anuncio de un paro indefinido declarado por el Sindicato de Futbolistas Profesional (SIFUP) que impide el inicio de la temporada 2025, prevista para finales de mes con la disputa de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile.

El conflicto parte por varias decisiones adoptadas por el Consejo de presidente de la ANFP, cuestionadas por el entre gremial, entre ellas convertir el campeonato de Segunda División en un torneo solo para jugadores menores de 23 años.

A ello, se añaden otros conflictos como la desafiliación del campeón del ascenso Deportes Melipilla por impago de impuestos, que ha dejado en vilo la organización de los equipos que disputarán el torneo de la Primera B.

Además de la amenaza que supone la disputa en la justicia ordinaria que introdujo el club Barnechea, de la Primera B, tras ser desafiliado por la ANFP por problemas de licencia de clubes y que representa una infracción al estatuto de la FIFA. EFE

mjr/cav