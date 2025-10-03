The Swiss voice in the world since 1935
Flamengo empata con Cruzeiro y mantiene el liderato, pero Palmeiras sigue al acecho

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 2 oct (EFE).- Flamengo empató sin goles este jueves contra Cruzeiro en el estadio Maracaná y no logró distanciarse de Palmeiras, su inmediato perseguidor en la vigésima sexta jornada del Campeonato Brasileño.

Las oportunidades para el equipo de Filipe Luís no faltaron. Incluso tuvo la inesperada ventaja de contar con un jugador más durante los últimos diez minutos del encuentro, cuando el árbitro expulsó al lateral William por doble amarilla.

Sin dejarse vencer por la desventaja numérica, los dirigidos por Leonardo Jardim resistieron bien a la presión del Mengão, que se intensificó durante la última parte del duelo, en busca de un tanto.

El colombiano Jorge Carrascal y el brasileño Samuel Lino propinaron varios sustos este jueves a los de Belo Horizonte.

Pero, a pesar de las múltiples llegadas a la portería de Cássio, los locales no consiguieron organizarse para finalizar con eficiencia y llevarse los tres puntos que necesitaban para ampliar ventaja ante el Verdão.

De esta forma, Flamengo se mantuvo en primer lugar con 55 puntos.

Palmeiras se acomodó detrás, con 52 unidades, mientras que Cruzeiro quedó tercero, con 51.

Con el podio apretado, lo que los diferencia es la cantidad de partidos jugador. En la vigésima sexta fecha de la Liga, Flamengo debe un partido mientras que los once de Abel Ferreira aún adeudan dos.

Palmeiras recuperará uno de esos encuentros el próximo 11 de octubre contra Juventude, que se encuentra en zona de descenso.

Este domingo, Flamengo visitará a Bahía y Palmeiras medirá fuerzas de visitante contra São Paulo por la vigésima séptima fecha del Campeonato Brasileño. EFE

adm/hbr

