Flamengo pierde y cede el comando de la liga brasileña a un Palmeiras victorioso

São Paulo, 5 oct (EFE).- Flamengo perdió este domingo por 0-1 contra el Bahía en la vigésimo séptima jornada de la liga brasileña, un tropiezo que permitió al Palmeiras, que ganó su partido, hacerse con el liderato.

Tanto el Mengao como el Verdao tienen ahora 55 puntos, pero el equipo paulista ha disputado un partido menos y lidera en número de victorias.

Cruzeiro es tercero y los sigue de cerca al sumar 52 enteros.

Flamengo, que empezó muy fuerte la temporada, ha visto cómo su ventaja al frente del torneo se ha disipado con el paso de los meses, tras ganar apenas dos de los últimos cinco encuentros.

El inicio del partido fue equilibrado, pero poco después se torció para Flamengo cuando el defensa Danilo golpeó con la pierna el rostro de Tiago y recibió una tarjeta roja por ello.

Con un jugador menos, el club carioca quedó más expuesto a los ataques del Bahía, que aumentó su posesión del balón y la presión sobre el área del rival.

Aunque el técnico Filipe Luís cambió al delantero Pedro por el defensa Cleiton, la resistencia del Flamengo estaba menguada y Willian José abrió el marcador en el primer tiempo.

El tablero se inclinó aún más a favor del Bahía en la segunda mitad, gracias a otra expulsión en las filas del Flamengo, esta vez de Wallace Yan.

Pese a un último intento desesperado del club carioca por perforar la defensa del rival, este se mantuvo firme y se llevó la victoria.

Con este resultado, Bahía, uno de los equipos revelación de la temporada, está en el quinto lugar, empatado con el Botafogo en 43 puntos.

Unas horas antes Palmeiras se había impuesto por 3-2 ante São Paulo tras remontar dos goles en contra gracias al impulso de los delanteros ‘Flaco’ López y Vítor Roque, una dupla muy bien engrasada.

Así, el equipo paulista confirma su buena forma, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. EFE

