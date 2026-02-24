Florida lleva a cabo su segunda ejecución de 2026 tras año récord en condenas a muerte

Miami (EE.UU.), 24 feb (EFE).- Florida ejecutó este martes a Melvin Trotter, condenado por el asesinato de la dueña de una tienda de alimentación en 1986, en lo que representa la segunda aplicación de la pena capital en 2026 en el estado, que el año pasado alcanzó un récord histórico con 19 ejecuciones.

La ejecución de Trotter, de 65 años se realizó a las 18:15 hora local (23:15 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville.

Para este año hay programadas al menos 14 ejecuciones más en varios estados del país, según el Death Penalty Information Center.

Trotter fue condenado por el asesinato en primer grado de Virgie Langford, la dueña de una tienda de comestibles en Palmetto en 1986, a quien estranguló y apuñaló durante un robo.

Sus apelaciones, que incluían argumentos sobre discapacidad intelectual y protocolos de ejecución con inyección letal, fueron rechazadas por la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos.

La ejecución de Trotter fue la segunda en Florida este año, después del récord del gobernador Ron DeSantis, quien en 2025 autorizó 19 ejecuciones, lo que representó dos de cada cinco de los 47 procedimientos de pena de muerte en todo Estados Unidos el año pasado, según el Death Penalty Information Center.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), que celebró una vigilia en las afueras de la prisión, señaló que la ejecución se produjo mientras la Corte Suprema de EE.UU. analiza «serias preocupaciones sobre los reiterados incumplimientos de Florida en la aplicación de sus propios procedimientos de inyección letal».

La organización subrayó en un comunicado que Trotter presentaba importantes discapacidades intelectuales y cognitivas que limitaban su comprensión del proceso y su capacidad para colaborar en su defensa. EFE

