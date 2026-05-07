Florida negocia con el gobierno de Trump el cierre de ‘Alligator Alcatraz’, según el NYT

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Miami (EE.UU.), 7 may (EFE).- El gobierno del estado estadounidense de Florida mantiene conversaciones preliminares con la administración del presidente Donald Trump para cerrar el centro de detención de migrantes ‘Alligator Alcatraz’, según informaciones publicadas este jueves por el diario ‘The New York Times’.

La polémica instalación, ubicada en el corazón del humedal los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida, fue inaugurada el verano pasado por el presidente Trump y ha costado al estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el gobierno federal.

Un eventual cierre ocurriría en medio de disputas legales y ambientales y por las condiciones de insalubridad de los detenidos.

El mes pasado un tribunal de apelaciones permitió que el centro siguiera operando y recibiendo nuevos detenidos, tras revocar una orden que había exigido su clausura temporal por una demanda ambiental.

De acuerdo con la información del diario neoyorquino, las negociaciones surgen tras conclusiones internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que considera que el centro es demasiado costoso e ineficiente para seguir operando.

Hasta el momento, el estado no ha recibido un reembolso federal de los 608 millones de dólares que había solicitado para su operación.

Actualmente, el centro alberga a cerca de 1.400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee han argumentado que la instalación debió someterse a una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción en los Everglades, una zona de humedales con especies protegidas.

Sin embargo, los jueces concluyeron en abril que no se probó que el centro estuviera bajo jurisdicción federal, por lo que no era obligatorio dicho estudio ambiental. EFE

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