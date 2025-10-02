Fonseca y Rubén Blades lanzan video de ‘Nunca me fui’, creado con inteligencia artificial

The Swiss voice in the world since 1935
Bogotá, 1 oct (EFE).- El cantautor colombiano Fonseca y el panameño Rubén Blades, dos de las voces más reconocidas de la música latina, estrenaron este miércoles el videoclip de ‘Nunca me fui’, tema nominado al Grammy Latino como Mejor Canción Tropical y creado con el uso de inteligencia artificial.

El video, dirigido por Leonardo González Quevedo, combina «técnicas de animación digital y herramientas de inteligencia artificial» que transforman a los artistas en dibujos integrados en los muros y paisajes de Nueva York, «ciudad que simboliza la convergencia de comunidades migrantes», explicó su equipo de prensa en un comunicado.

La letra de la canción, que estrenaron en mayo pasado, celebra la identidad, la migración y la memoria como parte de vida de los seres humanos.

«A cinco fotogramas por segundo, cada movimiento fue creado cuadro a cuadro, logrando que los dos artistas canten y se fundan con la gran urbe como si fueran parte de su arte callejero», agregó la información.

El tema es el tercer adelanto del próximo álbum de Fonseca tras los sencillos ‘Venga lo que venga’, junto a la agrupación venezolana Rawayana, y ‘Enamorarte mil veces’, en colaboración con Manuel Medrano.

Actualmente, Fonseca se encuentra en su gira ‘Tropicalia Tour’, que en octubre pasará por Ecuador, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y Canadá, y que continuará en 2026 con presentaciones en México.

El colombiano ha ganado nueve premios Grammy Latino y es conocido por canciones como ‘Te mando flores’, ‘Estar lejos’ (con Willie Colón) o ‘Arroyito’, entre otras. EFE

