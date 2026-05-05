Fráncfort rebota 1,71 % tras buenos resultados de empresas y caída de precios de energía

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Fráncfort (Alemania), 5 may (EFE).- Fráncfort ganó un 1,71 % después de que muchas empresas publicaran buenos resultados y bajaran los precios del petróleo y el gas, que permitieron que los inversores obviaran la escalada de las tensiones entre EEUU e Irán y las posibles subidas de los tipos de interés.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 1,71 % hasta 24.401,70 puntos.

Aumenta la preocupación en los mercados por la subida de la rentabilidad de la deuda soberana.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años han superado el 5 %.

El Banco Central Europeo (BCE) ha dejado entrever que subirá en junio sus tipos de interés, actualmente en el 2 %.

El fabricante alemán de armamento Rheinmetall ganó un 3,4 %, hasta 1.435,40 euros, después de publicar resultados mejores de lo previsto sobre todo los libros de pedidos.

Commerzbank subió un 4,5 %, hasta 35,55 euros, después de que el banco italiano UniCredit le lanzara una oferta de adquisición mediante un canje de acciones que valora al banco alemán en 35.000 millones de euros.

UniCredit se debe orientar en su oferta a la cotización media de las acciones de Commerzbank los tres últimos meses antes del anuncio de la oferta de adquisición por ello las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han establecido un precio mínimo de 34,24 euros por acción.

El grupo industrial y tecnológico Siemens ganó un 4,4 hasta 260,50 euros, y Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 3,3 %, hasta 182,56 euros.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care perdió un 10,7 %, hasta 34,72 euros, después de publicar resultados lastrados por los costes de reestructuración del cierre de clínicas en EEUU.

Su matriz Fresenius, que produce tecnología sanitaria, bajó un 3,4 %, hasta 39,44 euros.

Deutsche Post cayó otro 1 %, hasta 46,26 euros, después de haber perdido el lunes más de un %, después de que Amazon anunciara que va a abrir su red de logística para todas las empresas, lo que probablemente influirá en los precios.

La constructora Hochtief, controlada por ACS, se disparó un 15,7 %, hasta 529 euros, en el índice MDAX de empresas medianas impulsado por la posibilidad de ganar pedidos de infraestructuras con el crecimiento de las inversiones en inteligencia artificial y digitalización. EFE

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