Francia anuncia regreso de su embajador a Argelia para retomar relaciones «de confianza»

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París, 8 may (EFE).- Francia anunció el regreso de su embajador a Argelia para retomar oficialmente este viernes sus funciones, con el objetivo de construir relaciones «de confianza y prometedoras para el futuro» y con especial atención al regreso del ciudadano francés Christophe Gleizes, encarcelado en el país norteafricano.

El embajador viaja a Argelia acompañando a la ministra delegada de las Fuerzas Armadas y de los Antiguos Combatientes para los Veteranos y la Memoria, Alice Rufo, anunció la Presidencia francesa en un comunicado.

El diplomático trabajará en todos los ámbitos de la cooperación bilateral «con un espíritu de reciprocidad», con especial atención al regreso a Francia de Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo, y quien esta semana decidió retirar su recurso de casación con el fin abrir la puerta a una eventual gracia por parte del presidente argelino, Abdelmayid Tebún.

De esta manera, Stéphane Romatet regresa a su puesto en Argel un año y veinte días después de que fuese llamado a París, el 17 de abril de 2025, un día después de una decisión sin precedentes desde 1962: Argelia acababa de expulsar a doce agentes franceses del Ministerio del Interior.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ya había sido recibido a mediados de febrero por el presidente Tebún, en una visita que permitió iniciar un deshielo de las relaciones entre ambos países, sumidos en una grave crisis desde el verano de 2024, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, expresara su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental.

Durante su visita oficial a Argelia, la ministra Rufo será recibida por las autoridades argelinas para abordar «las próximas etapas del fortalecimiento de las relaciones» entre París y Argelia, según explicó hoy el Elíseo.

La ministra transmitirá además la valoración positiva de Macron sobre la reanudación de la cooperación consular y su voluntad de profundizar los avances alcanzados, con el objetivo de restablecer un diálogo «eficaz y respetuoso de los intereses nacionales de cada parte».

La visita incluirá un desplazamiento a la ciudad de Sétif, donde la ministra participará en la conmemoración de los hechos del 8 de mayo de 1945.

La Presidencia francesa recordó que entonces, mientras Francia celebraba la liberación al final de la Segunda Guerra Mundial, la represión de manifestaciones en las localidades argelinas de Sétif, Guelma y Kherrata de su antigua colonia dejó miles de víctimas durante varias semanas.

El Elíseo afirmó que esta iniciativa refleja la voluntad del presidente francés de tratar la relación con Argelia «con honestidad y respeto hacia todas las memorias ligadas a esta historia», y consideró que una visión «lúcida» del pasado debe permitir construir una relación de confianza orientada al futuro. EFE

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