Francia declara irreversible línea de alta velocidad del suroeste que conectará con España

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París, 7 may (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, aseguró este jueves que el proyecto de la línea de alta velocidad del suroeste, destinada a unir París con Toulouse y reforzar la conexión ferroviaria con España a través de Dax, es ya «irreversible».

«Este proyecto es ahora irreversible», afirmó Lecornu tras firmar en Toulouse un protocolo de acuerdo junto a representantes regionales y locales, y anunciar el desbloqueo de cerca de 500 millones de euros para lanzar las primeras licitaciones de una infraestructura considerada estratégica para las conexiones ferroviarias entre Francia y la Península Ibérica.

La futura línea unirá Burdeos con Toulouse y posteriormente con Dax, en el suroeste francés, permitiendo mejorar los enlaces hacia la frontera española y reforzar el corredor atlántico europeo de mercancías y pasajeros.

El proyecto, concebido a finales de los años 80 del siglo pasado, busca acercar París a Toulouse y a España mediante una nueva red ferroviaria de alta velocidad vía Burdeos.

Su coste, estimado inicialmente en 14.000 millones de euros en 2020, podría superar actualmente los 20.000 millones debido a la inflación y a la revisión de los presupuestos.

Las autoridades francesas y las colectividades territoriales mantienen todavía negociaciones sobre la financiación definitiva de la obra.

El Estado francés y las regiones implicadas deben aportar cada uno un 40 % del coste, mientras que el 20 % restante dependería de fondos europeos, cuya movilización sigue siendo incierta en algunos tramos, especialmente en la conexión con España.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que Gobierno y administraciones locales se han dado «un mes» para decidir el modelo financiero definitivo, sin descartar asociaciones público-privadas.

Un informe reciente recomendaba revisar el calendario inicial del proyecto, con la entrada en servicio de la línea hacia Toulouse en 2035 y la conexión Burdeos-Dax, clave para el enlace con España, no estaría operativa antes de 2042.

El proyecto genera una fuerte oposición entre asociaciones ecologistas y colectivos ciudadanos, que consideran que la nueva infraestructura contradice los compromisos medioambientales de Francia y defienden la modernización de las líneas ferroviarias existentes como alternativa más sostenible y menos costosa.

Sostienen además que mejorar la actual conexión entre Burdeos y Hendaya, en la frontera española, permitiría obtener reducciones de tiempo de viaje similares para las conexiones con España sin necesidad de construir nuevas infraestructuras.

Los defensores del proyecto replican que la nueva línea permitirá liberar capacidad para el transporte de mercancías entre España y Francia y reducir el tráfico pesado por carretera, actualmente estimado en unos 10.000 camiones diarios en el corredor atlántico. EFE

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