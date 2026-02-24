Francia exige explicaciones a embajador de EEUU tras no acudir a convocatoria

Francia exigió este martes explicaciones después de que el embajador estadounidense Charles Kushner no se presentara a una convocatoria por unos comentarios sobre un militante de extrema derecha muerto a golpes.

Kushner – cuyo hijo Jared está casado con Ivanka, hija del presidente estadounidense Donald Trump – envió a un subalterno a la cita. Ya había sido convocado anteriormente por haber criticado la forma en la que Francia trata el antisemitismo.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, solicitó que el embajador estadounidense «no pueda seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno francés», aunque aseguró que las relaciones entre Francia y Estados Unidos no se verán afectadas.

Barrot convocó al enviado estadounidense después de que la embajada de Estados Unidos en París volviera a publicar comentarios de la administración Trump sobre la muerte a golpes de Quentin Deranque, un activista de extrema derecha de 23 años.

Barrot dijo este martes que quería una explicación por la negativa del embajador estadounidense a respetar las reglas «básicas» de conducta y comportamiento diplomático.

«Cuando uno tiene el honor de representar a su país, a los Estados Unidos de América en Francia, como embajador, debe respetar las costumbres más básicas de la diplomacia y responder a las convocatorias del ministerio de Exteriores», dijo a la radio France Info.

Una fuente diplomática indicó a AFP que el embajador fue representado en la cita por un funcionario de la embajada porque tenía compromisos personales que atender.

«Creo que todos los franceses comparten la misma opinión», afirmó Barrot. «No aceptamos que países extranjeros vengan a interferir y luego a inmiscuirse en nuestro debate político nacional, sea cual sea la circunstancia».

Sin embargo, el canciller francés aseguró que este nuevo incidente «no afectará en absoluto a la relación entre Francia y Estados Unidos».

«Ha superado otras tormentas, pero esto afectará naturalmente a la capacidad del embajador para cumplir su misión en nuestro país», añadió el jefe de la diplomacia francesa.

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon, en el centro-este de Francia.

Tras su muerte, la administración Trump condenó el rol del «violento izquierdismo radical» y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.

