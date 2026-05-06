Francia ordena reabrir investigación judicial a ex primera dama ruandesa por genocidio

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París, 6 may (EFE).- La justicia francesa ordenó este miércoles reabrir la investigación sobre la posible implicación de la ex primera dama de Ruanda Agathe Habyarimana en el genocidio de 1994 en el país africano, al revocar un sobreseimiento dictado en 2025 tras casi dos décadas de instrucción judicial.

La decisión, adoptada hoy por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, responde a los recursos presentados por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) y las partes civiles en el caso, y obliga a continuar las pesquisas.

La mujer, de 83 años y viuda del presidente ruandés Juvénal Habyarimana, está siendo investigada en Francia desde 2007 por presunta complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad.

El asesinato de su esposo, el 6 de abril de 1994, desencadenó las matanzas que dejaron unos 800.000 muertos, en su mayoría tutsis, según los datos de Naciones Unidas.

Las asociaciones de víctimas sostienen que formaba parte del llamado ‘Akazu’, el círculo cercano al poder hutu acusado de planificar el genocidio, una tesis que la ex primera dama rechaza, ya que se define como una madre de familia de ocho hijos.

La defensa denunció una causa «vacía» y criticó la decisión judicial, mientras que representantes de las partes civiles celebraron la reapertura del caso como «una victoria para la verdad y la justicia» de las victimas. EFE

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