Frederiksen devuelve mandato tras fracasar negociaciones para formar gobierno en Dinamarca

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Copenhague, 8 may (EFE).- La primera ministra danesa en funciones, la socialdemócrata Mette Frederiksen, devolvió este viernes al rey Federico X el mandato recibido tras las elecciones legislativas del pasado 24 de marzo, al romperse las negociaciones para formar un gobierno de centroizquierda.

En declaraciones a los medios, Frederiksen admitió tras reunirse con el monarca la dificultad de la tarea, aunque se mostró optimista pese al complicado panorama parlamentario, y rechazó dar detalles sobre las negociaciones.

Federico X recibirá a partir de las 19.00 hora local (17.00 GMT) de forma separada a los líderes de los doce partidos con representación parlamentaria, que deberán informarle de a quién quieren como «explorador real», la persona encarga de dirigir unas nuevas negociaciones.

Las conversaciones actuales, que habían implicado a seis fuerzas políticas, habían quedado rotas en la práctica horas antes, cuando anunció Lars Løkke Rasmussen, líder del centrista Partido Moderado -«árbitro electoral» con sus 14 escaños- que no tenía sentido seguir negociando después de 45 días sin llegar a un acuerdo.

«Creemos que si tenemos que continuar, debemos sacudir el árbol», dijo Rasmussen, que anunció que propondría como nuevo «explorador real» al líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en los comicios con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha.

El bloque de izquierda obtuvo 84 escaños, frente a 77 de la derecha y 14 de los Moderados, que han reiterado su intención de apoyar un Ejecutivo de centro como el que gobernó la pasada legislatura con socialdemócratas y liberales, aunque ahora sería necesario incorporar a algún partido más.

Frederiksen batió el miércoles el récord de duración de unas negociaciones para formar Gobierno en Dinamarca al cumplirse 43 días desde las elecciones, con lo que superó la anterior marcada que databa de 2022. EFE

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