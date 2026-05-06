Frederiksen supera el récord de negociaciones de Gobierno más largas en Dinamarca

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Copenhague, 6 may (EFE).- La primera ministra danesa en funciones, la socialdemócrata Mette Frederiksen, superó este miércoles el récord de unas negociaciones para formar Gobierno en Dinamarca al cumplirse 43 días desde las últimas elecciones legislativas.

La anterior marca, de 42 días, databa de 2022, cuando la propia Frederiksen anunció un Ejecutivo inédito con el centrista Partido Moderado y el Partido Liberal, primera fuerza del bloque de derecha.

Frederiksen recibió del rey Federico X el pasado 25 de marzo, un día después de las elecciones, el mandato para ejercer de «exploradora real» (la persona que dirige las negociaciones) con el objetivo de formar un Gobierno de centroizquierda.

La líder socialdemócrata ha mantenido desde entonces conversaciones por separado con varias formaciones políticas, aunque todavía no ha habido negociaciones conjuntas como tal.

En sus últimas declaraciones públicas, hechas el pasado 1 de mayo, Frederiksen aseguró que se estaba empezando a formar una «conjunción» entre su partido, el Partido Socialista Popular, el Partido Social Liberal y el Partido Moderado, aunque evitó especular cuándo podría haber un nuevo Ejecutivo.

«Llevará el tiempo que deba llevar», dijo Frederiksen, que insinuó que ha abandonado la idea de restaurar el impuesto al patrimonio, la promesa estrella de su campaña electoral, al no tener mayoría el bloque de izquierda.

La líder socialista, Pia Olsen Dyhr, reiteró este miércoles en un mensaje en la red social Instagram su intención de formar parte del próximo gabinete gubernamental, pero no a cualquier precio, y resaltó que «no hemos llegado aún a la meta» y que «no hay que dar nada por hecho».

Las cuatro fuerzas políticas más implicadas en las negociaciones suman 74 diputados, aunque alcanzarían los 90 que garantizan la mayoría absoluta con el apoyo de la rojiverde Lista Unitaria y el ecologista La Alternativa, con los que Frederiksen también ha conversado estas semanas.

El líder «moderado» y ministro de Exteriores en funciones, Lars Løkke Rasmussen, ha asegurado en varias ocasiones que su fórmula preferida sería repetir el Ejecutivo anterior, pero sumando al Partido Conservador, debido a las posturas alejadas en algunos temas con las fuerzas más a la izquierda, aunque en los últimos días ha evitado hacer declaraciones sobre las negociaciones.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en los comicios con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia, aunque se mantuvo como la fuerza más votada en el bloque de derecha. EFE

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