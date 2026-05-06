Fuerzas Armadas de Ecuador inhabilitan pista aérea clandestina que usaba el narcotráfico

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Quito, 6 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador inhabilitaron una pista aérea clandestina presuntamente utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico en el municipio de El Triunfo, en la provincia costera de Guayas, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

La intervención fue ejecutada por la Fuerza Aérea ecuatoriana bajo la supervisión del comandante del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, Mauro Bedoya, como parte de las acciones de vigilancia y control del espacio aéreo nacional.

Según el Ministerio, la pista tenía 800 metros de largo y 15 de ancho, no estaba autorizada para operaciones aéreas y era presuntamente utilizada para actividades ilícitas relacionadas con economías criminales.

Las autoridades señalaron que el operativo forma parte de las acciones permanentes para «cerrar rutas» utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales. EFE

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