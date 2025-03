Gareca mira a Chile y Ecuador: «Son los partidos para empezar a creer»

Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- El seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, afirmó este lunes que el partido de este martes contra Ecuador plantea a sus pupilos un pulso «para empezar a creer» en la búsqueda de un cupo de repesca al Mundial de 2026.

“Estamos en condiciones de poder tener un gran rendimiento y también un buen resultado y son de los partidos que es necesario sacar adelante para empezar a creer, para realmente empezar a fortalecerse”, dijo Gareca, cuya selección es colista en las eliminatorias sudamericanas.

La Roja, décima y con nueve puntos, debe vencer a Ecuador que es segundo en las eliminatorias, con 22 puntos, para sostenerse en la lucha por la repesca. Ese cupo es concedido al séptimo clasificado, que en la actualidad ocupa Bolivia con 13 enteros.

“Respetamos a Ecuador y valoramos todo lo que viene haciendo, pero en el medio están las posibilidades nuestras. Más allá de lo difícil que es el partido, es un rival que debemos sacarnos, ojalá que podamos hacer un gran partido”, analizó.

Gareca destacó que Ecuador “tiene muy buenos jugadores, desequilibrantes, rápidos y un hombre de la experiencia de Enner Valencia. Vamos a tener cuidado en todos los aspectos, pero nosotros también tenemos nuestras armas y estamos en nuestra condición de local”.

El entrenador argentino habló sobre el delantero del Udinese italiano, quien fue desvinculado de la plantilla.

Sánchez no viajó a Paraguay el pasado jueves y finalmente quedó descartado para el partido contra Ecuador.

“Con la Alexis, lamentablemente, nos agarró esta situación de no haber podido contar con él en ningún momento de los seis partidos que llevamos diputados de eliminatoria”, refirió Gareca quien asumió Chile en enero de 2024.

Gareca anunció que tienen un momento único para la recuperación, aunque matizó que no desconocen la realidad actual.

“Tenemos las posibilidades todavía, no es porque sea meramente un optimista aún con una situación extrema, no. Conozco el fútbol, sé que no hay que bajar los brazos y que cada partido es una nueva oportunidad”, comentó.

Gareca desechó las cuentas que indican que Chile necesita sumar 12 de los 15 puntos que le quedan en juego en estas últimas cinco fechas, incluyendo el partido del martes y los restantes con Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, para llegar a la repesca.

“En cuanto a pronóstico soy reservado con el puntaje que uno tiene que sacar, pero sí lógicamente que hay que sumar y ganar. No sé si esa cantidad de puntos es lo que te va a llevar ese medio repechaje”, puntualizó. EFE

