Giorgia Meloni denuncia la difusión de fotos falsas generadas por IA con su imagen

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Roma, 5 may (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha denunciado este martes la difusión de una serie de fotografías suyas generadas mediante inteligencia artificial (IA) en las que aparece, entre otras, posando en ropa interior y ha lamentado que se utilice «cualquier cosa» para atacar.

«En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún diligente opositor», escribió la mandataria en su cuenta de X.

Meloni acompañó su denuncia compartiendo una de las imágenes en cuestión, donde se aprecia la etiqueta en rojo «Foto falsa generada con IA».

También mostró el mensaje original del usuario que distribuyó el contenido -cuyo nombre fue pixelado-, en el que se leía: «Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué cosa es la vergüenza».

En su respuesta, la jefa del Gobierno italiano afirmó que hoy en día, «con tal de atacar e inventar falsedades, se utiliza realmente cualquier cosa».

«El punto va más allá de mí. Los ‘deepfakes’ son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no», subrayó.

Y concluyó: «Por esto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera».EFEc

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