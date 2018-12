Viola Amherd and Karin Keller-Sutter elected to government

Switzerland gets first female defence minister

Primera ministra de Defensa en Suiza 10 de diciembre de 2018 - 12:34 Viola Amherd fue designada ministra de Defensa. Es la primera vez en la historia de Suiza que una mujer asume esa cartera. Su nombramiento se produce pocos días después de haber sido elegida como uno de los siete miembros del Ejecutivo. La Cancillería Federal anunció este lunes las modificaciones que tendrán lugar en el seno del Ejecutivo a partir del 1 de enero. Guy Parmelan, hasta ahora al frente de la cartera de Defensa, se convertirá en ministro de Economía. La otra nueva integrante del Gobierno helvético, Karin Keller-Sutter, dirigirá el Ministerio de Justicia, cargo ocupado hasta ahora por Simonetta Sommaruga que se encargará de la cartera de Energía, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones. Se mantendrán en sus puestos los ministros de Finanzas, Ueli Maurer; de Exteriores, Ignazio Cassis, y del Interior, Alain Berset.