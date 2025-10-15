Gobierno argentino anuncia inminente acuerdo comercial con EEUU tras encuentro Trump-Milei

2 minutos

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- El canciller argentino, Gerardo Werthein, dijo este miércoles que se anunciará muy pronto un acuerdo comercial entre los Gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, tras el encuentro de ambos líderes y sus equipos el martes en la Casa Blanca.

«Hablamos del acuerdo de comercio. En principio podemos decir que lo tenemos casi terminado, para anunciarlo rápidamente, con medidas muy positivas para la Argentina y que van a tener un impacto bastante interesante en las áreas de producción, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al canal de La Nación, al afirmar que podría ser este mismo miércoles.

Aunque no proporcionó detalles, por cuestiones de confidencialidad, el funcionario aseguró: «Va a ser un acuerdo bueno que impacta favorablemente en los sectores de la producción».

Agregó que el acuerdo estará vigente durante el tiempo en que Milei sea presidente de Argentina y luego “dependerá de la afinidad” de los próximos gobiernos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró también a LN+ que hubo avances “muy significativos” durante la reunión bilateral. «Es una ayuda, un apoyo, que no está condicionado a nada», dijo.

Trump respaldó el martes a Milei durante un almuerzo en la Casa Blanca, pero condicionó el auxilio financiero prometido a Argentina al futuro político del líder ultraderechista y, en concreto, a los resultados electorales.

El presidente de EE.UU. dijo que la victoria del partido de Milei, la Libertad Avanza (LLA), en los comicios legislativos del próximo 26 de octubre es «muy importante».

«Si él pierde, no seremos generosos con Argentina», afirmó Trump en alusión a un eventual triunfo del peronismo en las elecciones. EFE

