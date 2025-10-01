Gobierno chileno pide aclarar filtración acerca del presunto asesinato de Julia Chuñil

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- La portavoz del Gobierno chileno, Camila Vallejo, instó este miércoles a la Fiscalía General a aclarar una filtración a la prensa en la que se asegura que la defensora ambiental Julia Chuñil, desaparecida hace once meses, habría sido asesinada y quemada al parecer por un vecino que habría admitido el deleito.

La vocera definió el hecho como «muy grave» y provocó la solicitud de varios parlamentarios a una sesión especial urgente para interrogar al fiscal nacional, Ángel Valencia, «y a las instituciones que están involucradas» en la investigación de este caso.

«Es el Ministerio Público el que tiene que obviamente aclarar algo que ha sido trascendido y filtrado la prensa en materia de parte de la investigación. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre aquello, pero sí reforzar que desde el Poder Ejecutivo, ante este hecho de máxima gravedad, esperamos que la investigación dé cuanto antes un resultado para saber efectivamente dónde está Julia Chuñil», afirmó Vallejo.

«La desaparición de Julia Chuñil es un hecho y ha sido un hecho de extrema gravedad. Y por la misma razón, el Gobierno dispuso colaboración y apoyo concreto a la investigación que abrió el Ministerio público», agregó la portavoz.

Minutos después, una diputada oficialista informó que «parlamentarios de distintas bancadas» habían solicitado la sesión especial «a fin de ejercer nuestro rol fiscalizador en uno de los casos más complejos y tristes del último tiempo».

En la edición nocturna, el diario local La Tercera, uno de los de mayor circulación del país, difundió una declaración de Karina Riquelme, abogada de la familia Chuñil, en la que la letrada aseguraba que existe una grabación telefónica autorizada en la que un sospechoso dice que la mujer habría sido “quemada”.

“Hoy día sabemos y existen en los antecedentes de investigación que Juan Carlos Morstadt ha tenido conversaciones respecto de las cuales ha reconocido que sabe que a Julia Chuñil la quemaron”, indica la fuente.

La mujer, una ambientalista de 73 años de etnia mapuche, fue vista por última vez el pasado 8 de noviembre de 2024, al parecer en un predio propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, con importantes intereses en el sur de Chile, con el que había tenido discusiones recurrentes en el pasado y al que diversos medios apuntan como principal sospechoso.

“Respecto de dicha información no se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente que este antecedente es muy delicado y existiendo otros antecedentes igual de delicados, no se han hecho públicos por respeto que tanto la familia, como la investigación se merecen”, agregó Riquelme antes de señalar a la fiscalía regional por su tratamiento de una investigación declarada bajo custodia.

“Esperamos que con esta denuncia se acepte el cambio de fiscalía por otra que no sea del Biobío ni de La Araucanía, para que se realice una investigación no en contra de personas mapuche, si no una investigación que nos dé lo que necesitamos, que es encontrar a Julia Chulil”, solicitó la abogada.

La familia Chuñil, por su parte, emitió un comunicado donde expresó “con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda incansable, de marchas, gritos y apoyo de tantas personas solidarias, hoy debemos enfrentar una verdad brutal. Tras una larga investigación, se reveló una interceptación telefónica donde Juan Carlos Morstadt Anwandter, principal sospechoso que hostigaba y manipulaba a Julia, le confesó a su padre: ‘La quemaron’”.

“Esta prueba estremecedora fue expuesta en punto de prensa por abogadas, organismos de derechos humanos (Comité de Ética contra la Tortura, Amnistía Internacional) y con la voz firme de Pablo, hijo de Julia y vocero de la familia. Casi a un año de su desaparición, la justicia sigue desviando la atención y levantando montajes contra sus propios hijos, mientras ignoran la evidencia contra Morstadt, dueño del predio”, subraya el comunicado familiar.

“Exigimos que la investigación siga y que el responsable entregue a Julia, que se le dé el descanso digno que merece y que pague por el dolor causado. Nos mantendremos firmes en su nombre, contra la tristeza, los montajes y hasta el asesinato de los animales que eran parte de su vida”, concluyó el mensaje. EFE

